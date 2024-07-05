663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar Edirne'deki camilerde buluştu

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kentte gelen pehlivanlar Edirne'deki camilerde Cuma Namazında buluştu.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Edirne'ye gelen pehlivanlar ve ziyaretçiler için, her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek sürdürülerek, Eski Cami'de mevlit okutuldu. Mevlidin ardından pehlivanlar cuma namazı kılıp dualı çayıra çıktı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Güreşlerin 2. gün müsabakalarından önce Eski Camide mevlit okutuldu. Mevlidin ardından pehlivanlar, hakemler ve vatandaşlar cuma namazı kıldı. Namazın ardından dualar eden pehlivanlar, daha sonra Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıktı. - EDİRNE