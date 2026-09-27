68 yaşındaki Kemal Demirkol, her gün 30 km yürüyerek tansiyonunu düşürdü - Son Dakika
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68 yaşındaki Kemal Demirkol, her gün 30 km yürüyerek tansiyonunu düşürdü

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68 yaşındaki Kemal Demirkol, her gün 30 km yürüyerek tansiyonunu düşürdü
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Yüksek tansiyon teşhisi sonrası doktorunun ömür boyu ilaç kullanmasını söylemesi üzerine 68 yaşındaki Kemal Demirkol sigara ve alkolü bıraktı. Avcılar ve Beylikdüzü'nde günde 6 saat yaklaşık 30 kilometre yürüyen Demirkol, 17-18 olan tansiyonunun 11'e 6'ya düştüğünü belirtti.

Avcılar'da yaşayan 68 yaşındaki Kemal Demirkol, 6 yıl önce yüksek tansiyon teşhisi konulmasının ardından hayatını değiştirdi. Doktorunun ömür boyu tansiyon ilacı kullanması gerektiğini söylemesi üzerine sigara ve alkolü bırakan Demirkol, yürüyüşe başladı. Başlangıçta günde 1 saat yürüyen Demirkol, zamanla yürüyüş süresini 6 saate çıkardı. Şimdi ise yaz-kış demeden her gün yaklaşık 30 kilometre yol yürüyor. Yollarda atletle yaptığı uzun yürüyüşlerle dikkat çeken Demirkol, çevredekiler tarafından Tom Hanks'in canlandırdığı 'Forrest Gump' karakterine benzetiliyor.

Avcılar ve Beylikdüzü'nde her gün kilometrelerce yürüyen Demirkol, 6 yıldır sürdürdüğü yaşamını anlattı. Yürüyüşe başlamasının nedeninin yüksek tansiyon olduğunu belirten Demirkol, doktorunun kendisine ömür boyu ilaç kullanması gerektiğini söylediğini ifade etti.

"Doktor 'Ölene kadar kullanacaksın' dedi, ben de yürümeye başladım"

Tansiyon ilacı kullanmak istemediğini belirten Demirkol, "Yıllar önce tansiyon rahatsızlığım vardı. Doktor tansiyon ilacı verdi. Kendisine ne kadar kullanacağımı sorduğumda, 'Ölene kadar kullanacaksın' dedi. Bu durum da beni rahatsız etti. Sigarayı bıraktım, içkiyi bıraktım. Ardından yürümeye başladım. 2020 yılından beri yürüyorum. İlk başlarda az yürüyordum. Sonra düşüp bileğimi kırdım. 90'lı kilolardaydım. Kendi kendime 'Bu kilo ile olmaz' dedim. Ondan sonra yürümeye başladım. Önceleri bir saat yürüyordum, kilo veremedim. Ardından süreyi artırdım" dedi.

Yürüyüşün yanı sıra beslenmesine de dikkat ettiğini söyleyen Demirkol, "Yiyeceği de biraz kısmak lazım. Günde bir öğün yiyorum. Ben emekliyim, muhasebeden emekli oldum. Şu an eşimle yalnızız. Her gün 6 saat yürüyorum. Ortalama 30 kilometre yürüyorum" diye konuştu.

"Her gün 17-18 olan tansiyonum düştü"

Yürüyüşe başladıktan sonra tansiyonunun düştüğünü ifade eden Demirkol, "Daha bu sabah ölçtüm tansiyonumu, 11'e 6 çıktı. Her gün 17-18 olan tansiyonum düştü. Sadece tansiyonum düşmedi. Her türlü organ inanılmaz düzgün çalışıyor. Ben 68 yaşındayım. 62 yaşından beri yürüyorum" dedi.

Bir süre önce geçici hafıza kaybı yaşadığını ve bu nedenle nöroloji bölümüne götürüldüğünü belirten Demirkol, "Beni şimdi nörolojiye götürüyorlar. Geçici olarak bir dönem hafızamı kaybettim. Tabii ilk defa başıma geldi. Bana artık, 'Seni götürmek farz oldu' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Laf atan, taş atan, su atan oluyor"

Her gün uzun mesafeler yürümesinin çevrede farklı tepkilere neden olduğunu anlatan Demirkol, "Spor yapsınlar. Bizim Türkiye'de obez çok. Bana da anormal bakıyorlar. Laf atan, taş atan, su atan oluyor. Anormal karşılıyorlar. Spor yapacaklar. Nerede hareket, orada bereket var. Eğer hareket yoksa orada doktor var, hastane var" diye konuştu.

Kaynak: İHA
BeylikdüzüTansiyonAvcılarSağlıkYaşamYerelSon Dakika

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