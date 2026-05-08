68 yaşında kütüphanede Osmanlıca ve Arapça öğreniyor
08.05.2026 13:20  Güncelleme: 13:21
Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Tuğran Savaş, her gün Gebze Millet Bahçesi'ndeki kütüphaneye gelip Osmanlıca ve Arapça derslerine çalışarak gençlere öğrenmenin yaşı olmadığını ve tarihi mirasa sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde hayata geçirdiği modern kütüphaneler, yalnızca öğrencilerin değil her yaştan vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu ilginin en güzel örneklerinden biri ise 68 yaşındaki Tuğran Savaş. Gebze Millet Bahçesi içinde yer alan kütüphaneye neredeyse her gün gelen Tuğran Savaş, öğrenme azmiyle gençlere taş çıkarıyor.

Gebze'de ikamet eden Tuğran Savaş, kütüphaneye düzenli olarak gelerek vaktini burada geçiriyor. Kütüphanenin kendisine ilaç gibi geldiğini belirten Savaş, öğrenme yolculuğunun çocukluk yıllarına uzandığını belirterek, "Amcamın yanına medreseye giderdim. O bize Osmanlıca yazılı kitaplardan hikayeler okurdu. Tüm arkadaşlarım giderken ben kalırdım. İşte okuma ve araştırma hevesim o zaman başladı" dedi.

Savaş, daha önce KO-MEK'te Osmanlıca ve Arapça eğitimi gördüğünü ifade ederek, "KO-MEK'ten aldığım Osmanlıca ve Arapça derslerine çalışıyorum. Yazılar yazıyor, kendimi geliştirmeye gayret ediyorum" diye konuştu.

"Bu hizmet bizim için velinimet"

Kütüphane hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğran Savaş, bu alanların herkes için büyük fırsat olduğunu vurgulayarak, "Kütüphane hizmetleri çok faydalı, çok güzel düşünülmüş. Bizler için velinimet diyebilirim. Benim yaşımda olanlara da tavsiye ederim. Sessiz, sakin, huzurlu bir ortam. Severek geliyorum. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Gençlere önemli tavsiyelerde de bulunan Tuğran Savaş, "Selçuklu ve Osmanlı bizim ecdadımız. Gençler bu değerlere sahip çıkmalı. Bu noktada türbeler ziyaret edilmeli, Osmanlıca yazıları okumaya çalışılmalı. Ben de gezdiğim yerlerde okuyarak büyük keyif alıyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

