7. Bolu Düzce Ar-Ge Proje Pazarı Düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi iş birliğinde, TÜBİTAK desteği, Bolu Teknokent ve Düzce Teknopark paydaşlığıyla düzenlenen 7. Bolu Düzce Ar-Ge Proje Pazarı, gerçekleştirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğindeki kongrede konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, bilgiyi üretme, akademi ile sanayiciyi buluşturmanın stratejik hedef olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Bolu Düzce Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde, öğrenciler, araştırmacılar, girişimciler ve şirket temsilcileri bir araya geldi. Projelerin tanıtıldığı ve iş birliklerinin tesis edildiği programda ödüller sahiplerini buldu.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Genç Yenilikçiler Kategorisi'nde birincilik ödülünü spor ve sağlık alanında "Adımlarla İyileşme: Yürüme Esnasında Piezoelektrik Destekli Beyin Uyarımı ile Nöropatik Ağrı Tedavisi" projesi ile Esra Karakoç kazandı.

Mühendislik ve temel bilimler alanında "Nötron Radyasyonu Kalkanlama İçin Yeşil Bir Çözüm: Bor İçeren Biyobazlı Sert Poliüretan Köpük Kompozitlerinin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi" projesi ile Doç. Dr. Uğur Soykan ikinci olurken, spor ve sağlık alanında "MS'e Karşı Hücresel Şifre: Hippo Yolağı Aktivasyonu ile Miyelin Yeniden İnşası" projesi ile Meryem Nur Mesut üçüncülük derecesi elde etti.

Ali Kuşçu Bilim ve Araştırma Kategorisi'nde spor ve sağlık teknolojileri alanında "Borlu Yara Bakım Kremi" projesi ile Prof. Dr. Arzu Özcan İlçe birincilik ödülünün sahibi olurken, mühendislik ve temel bilimler alanında "Perovskite Güneş Hücrelerin Ultra Hafif Hava Aracına Entegrasyonu" projesi ile Bülent Alkan ikinciliğe, yine mühendislik ve temel bilimler alanında "Plazma Aktüatör ve Akıllı Kontrol Tabanlı Yeni Nesil Rüzgar Türbini Sistemleri" projesi ile Kadir Özbek üçüncülüğe layık görüldü.

El Cezeri Teknoloji Liderleri Kategorisi'nde ise birinci "PrintHere" projesi ile Muhammed Eyüp Kaya olurken, Yeni Bir Katkı Bileşeni İçeren Bir Ultra Yüksek Performanslı Beton" projesi ile Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı ikinci, "Wavex" projesi ile Cem Berk Görmüş üçüncü oldu.

İzzet Baysal Teşvik Ödülünün sahibi ise birincilerin birincisi Muhammed Eyüp Kaya'nın "PrintHere" projesi oldu. Her kategorinin birincilerine 100 bin TL, ikincilerine 75 bin TL ve üçüncülerine 50 bin TL; birincilerin birincisine ise ayrıca 100 bin TL İzzet Baysal Teşvik Ödülü verildi.

Bolu Düzce Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında ayrıca, Genç Beyinler Büyük Fikirler Yarışması da gerçekleştirildi. Fen ve Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler kategorileri ile Jüri Özel Ödülleri de sahiplerini buldu. - DÜZCE