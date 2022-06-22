70 yaşında avukat oldu

Edirne'de 36 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan 70 yaşındaki Ahmet Atay, hukuk fakültesindeki mezuniyetinin ardından avukatlık cübbesi giymenin mutluluğunu yaşıyor.

Edirne'de 36 yıl öğretmenlikten okul müdürlüğüne birçok birimde görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Atay, 2014 yılında çıkan öğrenci affıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yeniden kayıt yaptırdı. 70 yaşında fakülteden mezun olan Atay, stajyer avukat dönemini de başarıyla tamamladı. Edirne Barosunda düzenlenen törende yemin eden Atay, avukatlık belgesini alıp cübbesini giymenin mutluluğunu yaşadı.

Törende konuşan Atay, "Asıl hukukun mahkeme kararları sayesinde varlık kazandığını elbette biliyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir. Avukat olmazsa demokrasi sakat kalır" açıklamasında bulundu.

(Şener Urfa/İHA)