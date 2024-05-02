70 Yaşındaki Hasta Doğum Gününde Kalp Krizi Geçirdi, ANKA Hastanesinde Başarılı Operasyonla Sağlığına Kavuştu

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Doğum gününde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki hasta ANKA'da gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Hastanın yarım kalan doğum günü sevincini yoğun bakım ünitesinde doktor ve hastane personeli tamamladı.

Doğum gününde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Hatice Yıldırım yakınları tarafından ANKA Hastanesi'ne getirildi. Hastanede Yıldırım'a vakit kaybetmeden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan müdahale etti. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası ameliyat planı oluşturuldu. ANKA Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan liderliğinde hastaya 4 cm'lik kesi ile Minimal İnvaziv (küçük kesi) mitral kapak ameliyatı yapılarak kalp kapağı değiştirildi. Ameliyat sonrası 2 gün yoğun bakımda tedavisine devam edildikten sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hatice Yıldırım, kalp krizi geçirmeden önce de halsizlik, nefes tıkanıklığı, çabuk yorulma gibi şikayetlerinin olduğunu dile getirdi.

"Yarım kalan doğum günü hastanede kutlandı"

"Adeta yeniden doğmuş gibiyim" diyen Yıldırım'a ANKA Hastanesi yönetimi güzel bir sürpriz yaptı. Yıldırım yarım kalan doğum gününü sağlıklı bir şekilde hastanede doktoru ile pasta keserek kutladı. Yıldırım ailesi bu jestten dolayı ANKA Hastanesi yönetimi ile Prof. Dr. Gökhan Gökaslan ve ekibine çok teşekkür etti. Sağlığına kavuşan Yıldırım, "Doktorların ve hemşirelerin ilgisi sayesinde adeta yeniden doğdum. Doğum günü pastamı sağlık dileyerek üfledim, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, kalp krizinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu belirterek, "Hastamız bize geldiğinde hemen müdahale ettik. Yarım kalan bir doğum günü vardı. Onu kutlayıp kendisine sağlıklı, uzun bir ömür diledik. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin sevincini yaşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP