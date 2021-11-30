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700 dekardan 150 ton biberiye toplandı - Son Dakika

700 dekardan 150 ton biberiye toplandı

30.11.2021 10:39
700 dekardan 150 ton biberiye toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tıbbı Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında ağustos ayında başlattığı hasat işlemini tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tıbbı Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında ağustos ayında başlattığı hasat işlemini tamamladı. Büyükşehir, 700 dekarlık alandan yaklaşık 150 ton biberiye ve 40 dekarlık alandan 7,6 ton tıbbi nane hasadı yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesinde 35 dekarlık alandan 6,1 ton ve Kartepe İbrikdere köyünde 5 dekarlık alandan 1,5 ton olmak üzere toplamda 7.6 ton tıbbi nane hasadı yapıldı. Diğer yandan Büyükşehir SEKAPARK A.Ş. tarafından verilen desteklerle melisa (oğul otu) dikimi de gerçekleştirilmişti. 62 dekar alana dikilen ve halen dikimi devam eden oğul otunun hasadı önümüzdeki mayıs ayında gerçekleştirilecek.

TABİP projesi kapsamında il genelinde yaklaşık 4 milyon aromatik bitki dikildi. Biberiye hasadına ise bu yılın ağustos ayında istihdam edilen kadın çiftçiler tarafından başlandı. Hasadın bereketli geçmesi, çiftçilerin yüzü güldürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen tıbbi nane ve melisa yetiştiriciliği projesi ile üretimde sürdürülebilirliği sağlanması, uygulamalı eğitimin geliştirilmesi ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bitki yağı borsası kurulacak

Proje kapsamında stevia, biberiye, adaçayı, İstanbul kekiği, defne gibi birçok tıbbi ve aromatik bitki çeşitleri yer alacak. Yaklaşık 1500 dekara ulaşan aromatik bitki alanlarının her geçen dönem artırılması ve Kocaeli'de alternatif ürün üretimini çoğaltarak, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yağı Borsası kurulması planlanıyor. - KOCAELİ

700 dekardan 150 ton biberiye toplandı
700 dekardan 150 ton biberiye toplandı
700 dekardan 150 ton biberiye toplandı
700 dekardan 150 ton biberiye toplandı
700 dekardan 150 ton biberiye toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Hasat, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 700 dekardan 150 ton biberiye toplandı - Son Dakika


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