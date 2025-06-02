700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden Özel Eğitim Ziyareti

700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, Bozüyük Hayme Ana Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret ederek özel eğitim uygulamalarını yerinde gözlemledi.

Ziyarete, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmenleri Derya Tonyalı ve Resul Baran, rehber öğretmen Ahmet Alperen Şen ve müdür yardımcısı İlkay Bektaş öncülüğünde 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katılım sağladı. Öğrenciler, özel eğitim anaokulunun işleyişi hakkında bilgi alırken, sınıflarda yapılan gözlemler sayesinde alana dair mesleki deneyim kazandı. Öğretmenlerle gerçekleştirilen bilgi alışverişi, öğrencilerin kariyer planlamalarına önemli katkılar sundu. Yetkililer, bu tür etkinliklerin mesleki eğitime olan faydasına dikkat çekerek öğrencilerin gelişimine destek sağladığını vurguladı.

Ziyaretin gerçekleşmesine katkı sunan Bozüyük Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'e, Belediye Başkanı Ferhat Durgut'a, 700. Yıl MTAL idaresine ve öğretmenlere teşekkür edildi. - BİLECİK