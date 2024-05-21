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Ağrı'da, gençlik etkinlikleri doğrultusunda düzenlenen etkinliklerde 71 yaşındaki Zeki Boztepe gençlere taş çıkardı.

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerin bayramında kendini genç hissedenler de bayramı kendi etkinlikleriyle kutladı. Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesine kurulan sportif stantları ziyaret eden 71 yaşındaki Zeki Boztepe, peş peşe attığı üçlü sayılarla görenleri hayrete düşürdü. İlerlemiş yaşına rağmen kendini genç hisseden 71 yaşındaki Zeki Boztepe, gençlere taş çıkartacak bir görüntü sergileyerek vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Kendini sürekli genç hissettiğini belirten Boztepe, "Yaşım 71 sürekli doğa yürüyüşü yapıyorum. Sağlıklı ve dengeli besleniyorum. Gençlere sosyal medyada uzak durmalarını tavsiyesinde bulunan Boztepe, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" dedi. - AĞRI