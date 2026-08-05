73 Yaşındaki Kadın, Kaybettiği Kedisi İçin Üzüntüde - Son Dakika
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73 Yaşındaki Kadın, Kaybettiği Kedisi İçin Üzüntüde

73 Yaşındaki Kadın, Kaybettiği Kedisi İçin Üzüntüde
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Bayburt'ta 50 yıldır sahipsiz hayvanlara bakan Hatice Köse, 10 yıllık kedisi Puli'yi kaybetmenin acısını yaşıyor.

Bayburt'ta yaklaşık 50 yıldır sahipsiz hayvanları kendi imkanlarıyla besleyen 73 yaşındaki Hatice Köse, 10 yıldır bakımını üstlendiği kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Tedavi için gittiği Ankara'dan döndükten bir gün sonra kedisinin öldüğünü belirten Köse, "Başını kaldırdı, yüzüme baktı. Ertesi gün de öldü. Demek ki beni bekliyordu" dedi.

Şingah Mahallesi'nde yaşayan Köse, Ankara'da bulunduğu sırada kedisinin rahatsızlandığını oğlundan öğrendi. Köse, oğluyla telefonla konuştuğu sırada sesini duyan kedisinin üç kez miyavlayarak karşılık verdiğini söyledi.

Bayburt'a dönen Köse, ilk işinin kedisini görmek olduğunu belirtti. Kedisini bitkin halde gören ve o haline üzülerek gözyaşı döken Köse, "Ben Ankara'dan geldim. Gittim onu buldum. Başını kaldırdı, yüzüme baktı, miyav dedi. Başını okşadım, 'Puli, Puli' dedim. Kafasını kaldırıp yüzüme baktı ama gözleri tamamen sönmüştü. Ertesi gün de öldü. Demek ki beni bekliyordu" diye konuştu.

"İki gün ağladım, onun yerini hiçbir kedi tutmaz"

Yıllardır birçok sahipsiz hayvana sevgiyle baktığını ancak 10 yıldır bakımını üstlendiği kedisinin yerinin her zaman ayrı olduğunu dile getiren Köse, "O benim 10 senelik kedimdi. Evde de bakıyordum. Kışın peteklerin üzerinde yatardı, sıcağı çok severdi. Biraz dururdu, dışarı çıkardı, sonra yine eve gelirdi. Çok sevdim, ölünce iki gün ağladım. Şimdi 4-5 tane daha kedim var. Puli'nin bir yavrusu da var, sürmeli o da çok güzel bir kedi. Onlara da bakıyorum ama Puli'nin yerini hiçbiri tutmaz. Benimle konuşuyordu" ifadelerini kullandı.

Yarım asırdır sokak hayvanlarının yanında

Yarım asrı aşkın zamandır sahipsiz hayvanları besleyen Köse, kapısına gelen kedilere gözü gibi bakıyor. Kedilerin bakımını kendi imkanlarıyla sürdüren, birçok hayvana yuva olan Köse, canı sağ oldukça sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 73 Yaşındaki Kadın, Kaybettiği Kedisi İçin Üzüntüde - Son Dakika

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