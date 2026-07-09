76 Yaşındaki Radyocu Dede - Son Dakika
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76 Yaşındaki Radyocu Dede

76 Yaşındaki Radyocu Dede
09.07.2026 11:03
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Sivrihisar'da yaşayan Sait Özünegüven, dijital cihazsız günlük yaşamını radyosuyla sürdürüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan ve evinde televizyon, telefon gibi teknolojik cihazlar bulunmayan 76 yaşındaki Sait Özünegüven, günün büyük bir kısmını pilli radyosuyla sokakları dolaşarak geçiriyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı telefonlar ve televizyonlar hayatın merkezinde yer alırken, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Sait Özünegüven bu duruma adeta meydan okuyor. Evinde hiçbir dijital cihaz barındırmayan Özünegüven, tek dostu olarak gördüğü radyosunu yanından ayırmıyor. Günün büyük bölümünü radyosundan yükselen sesler eşliğinde Sivrihisar sokaklarında yürüyerek geçiren yaşlı adam, hem vakit geçiriyor hem de zinde kalıyor.

"Evde televizyon yok, telefon yok. Onlar yerine sadece şu radyoyu kullanıyorum"

Radyosuyla olan bağını ve günlük rutinini anlatan Sait Özünegüven, evde oturmaktan sıkıldığı için kendini sokaklara attığını ifade ederek, "Sokaklarda da olsa, benim radyom devamlı çalışır. Vallahi denk geleni çalıyoruz. Bazen Kur'an okutuyorum, bazen de şarkı türkü söylüyor. Evde dura dura usanıyorum, mecburen çarşıya çıkıyorum. Evde televizyon yok, telefon yok. Onlar yerine sadece radyoyu kullanıyorum. 5 saat falan yürürüm en azından. Yorulursam bir kahveye gider dinlenirim, bir daha başlarım" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Teknoloji, 3. Sayfa, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 76 Yaşındaki Radyocu Dede - Son Dakika

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