77 Yaşındaki Türkan Teyzenin Gökyüzü Keyfi

Kayseri'de paraşütle Ali Dağı'ndan havalanan 77 yaşındaki Türkan Aktaş'ın "İnşallah tansiyonumu yükseltmez" sözleri izleyenleri güldürdü.

Kayseri'de yaşayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş'ın paraşüt sevgisi gökyüzünde taçlandı. Yamaç Paraşütü Pilotu Furkan Koçak ile beraber Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan havalanan Aktaş, keyifli anlar yaşadı. Büyük bir heyecanla havalanan Türkan teyzenin havadayken, "İnşallah tansiyonumu yükseltmez. Beni görünce ne derler şimdi. Çok güzelim, iyiyim. Korkacak bir şey yok" sözleri izleyenleri güldürdü. Bir süre havada kalan ikili, daha sonra iniş yaptı.