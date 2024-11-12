79 Yaşında Hayvancılıkla Hayat Mücadelesi - Son Dakika
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Yerel

79 Yaşında Hayvancılıkla Hayat Mücadelesi

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Dilber nine, her gün 04:00'te kalkıp hayvanlarını besliyor, üretim ve yaşam enerjisi sağlıyor.

12.11.2024 19:48
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79 yaşındaki Dilber ninenin inanılmaz hayat mücadelesi görenlere 'maşallah' dedirtiyor

Yıllardır hayvancılık yaparak yaşayan Dilber nine, her sabah 04.00'da uyanıp 40 dakika yürüme yol kat edip 22 adet büyükbaş hayvanını besliyor

ERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Gümüştarla köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 79 yaşındaki Dilber Çataltepe'nin inanılmaz hayat mücadelesi görenlere maşallah dedirtiyor. Yıllardır hayvancılık yaparak yaşayan Dilber nine, her sabah 04.00'da uyanıp 40 dakika yürüme yol kat edip 22 adet büyükbaş hayvanını besliyor.

Gümüştarla köyünde hayat mücadelesini sürdüren 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, hayvancılık sektöründe yürüttüğü faaliyetle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yıllardır hayvancılık yaparak yaşayan Dilber Çataltepe, 22 adet büyükbaş hayvan besliyor. Hayvanların tüm bakım, temizlik, beslenme, sağım gibi işlemlerini tek başına yapan Dilber Çataltepe köylülerden de takdir görüyor.

Hayvanların kendine yaşam enerjisi verdiğini söyleyen Dilber Çataltepe, 3 kızı 1 oğlunun tüm ısrarlarına rağmen hayvancılıktan vazgeçemiyor. Hayvanları olmadığı takdirde hayattan tat alamayacağını söyleyen Çataltepe, üretmenin kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Ürettiği sütün büyük bölümünü Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne verdiğini bir kısmını ise peynir üretiminde kullandığını söyleyen Dilber Çataltepe, tarımsal üretime katkı sağladığını kaydetti.

"Dilber ninenin tek talebi prefabrik"

Hem kendi geçimini sağlayan hem de Erzincan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Dilber Çataltepe, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan prefabrik ev talebinde bulundu. Dilber nine, her sabah 04.00'te uyanıp 40 dakika yürüme yol kat edip 22 adet büyükbaş hayvanını beslediğini ifade ederek, "Kaldığım ev Gümüştarla köyümüzün içerisinde, ahırım köyün bu kesiminde. Arada yürüme 40 dakikalık yürüme mesafe var. Her sabah evden kalkıp ahıra geliyorum. Devletimizden, Valimizden isteğim ahırımın yanında bir prefabrik ev. Ahırın yanında kalabilsem benim için çokta daha rahat olacak. Valimiz bu imkanı sağlarsa ona çok duacı olurum" dedi.

Köy muhtarı Hüseyin Durmaz ile köy sakinlerinden Kemal Sofi'de, Dilber ninenin yaşına rağmen çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kadın olduğunu belirttiler.

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 79 Yaşında Hayvancılıkla Hayat Mücadelesi - Son Dakika

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