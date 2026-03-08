Muğla'da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri: Tellallar Sokakta, Şiddetin Son Bulması İçin "Ferman" Okudu, Sokak Tiyatrosu Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri: Tellallar Sokakta, Şiddetin Son Bulması İçin "Ferman" Okudu, Sokak Tiyatrosu Sahnelendi

08.03.2026 19:49  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında tiyatro sanatçıları ve gönüllüler, sokak tiyatrosu ile kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Etkinlikte pazarda çalışan kadınların dinlenebilmesi için tezgah başına geçildi ve Güleda Cankel'in anısına tiyatro sahnelenerek farkındalık oluşturuldu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında tiyatro sanatçıları ve gönüllüler, sokak tiyatrosu ve dayanışma etkinlikleriyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Sanatçılar ve gönüllüler, pazarda satış yapan kadınların dinlenebilmesi için tezgahların başına geçerek satış da yaptı. Etkinliğe Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı.

Menteşe ilçesinde Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği ile Hayalhane Tiyatrosu tarafından hazırlanan etkinlik, davul zurna eşliğinde sokaklarda dolaşan tellalların kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısıyla hazırlanan fermanı okumasıyla başladı.

Tellallar, vatandaşları etkinliğin ve sokak tiyatrosunun gerçekleştirileceği halk pazarı kurulan alana davet etti.

Alana gelen tiyatro ekibi, 2019 yılında Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı üniversite öğrencisi Güleda Cankel anısına hazırlanan sokak tiyatrosunu sahneledi.

Etkinlik kapsamında tiyatro sanatçıları ve gönüllüler, pazarda satış yapan kadınların dinlenebilmesi için bir süre tezgahların başına geçerek satış yaptı.

Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı ve Hayalhane Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Topbaş, yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta Muğla'da bir kadının eşi tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün 8 Mart. Herkes bir şeyler yapılıyor. Acı olan ne biliyor musunuz? Bugün de bir kadın öldürüldü. Çok uzakta değil, Kavaklıdere'de. Muğla'da bir kadın öldürüldü. Hem de 8 Mart'ta bir kadın öldürüldü. Yani biz ne kadar etkinlik, farkındalık yaparsak yapalım, bunlara dur diyemiyoruz. Bugün pazar yerinde çalışan emekçi kadınlar var. Biraz önce daha bir teyzeyle tanıştım, 'Nerede kaldınız siz? Bugün bana bir kişi daha hiç çiçek getirmedi' dedi. Ne kadar haklı bir isyan. Evet, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar çalışıyor. Bugün ayrıca gerçekleştirdiğimiz sokak tiyatrosu ile kadınların yaşadığı şiddeti, eşitsizliği ve görünmeyen emeği sanatın diliyle anlatmaya çalışıyoruz."

Etkinliğe daha sonra katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şöyle konuştu:

"8 Mart haftasında her yerde şunu söyledik aslında, bu bir kutlama günü değil, eşitsizliğin, adaletsizliğin, ayrımcılığın, şiddetin kınandığı ve farkındalığımızın geliştirilmesi gereken günlerin vurgusunu yaptık. Ama sadece 8 Mart değil, aslında her gün hepimiz bu sorumluluğu taşıyoruz. Bu çok önemli. Güleda gibi binlerce kadının sesi sanat aracılığıyla halkımıza duyuruluyor. Bazen bir sanat eserine baktığınızda, bir resme baktığınızda, orada bir kadının gözündeki korkuyu, öfkeyi, isyanı görüyorsunuz. ya da bir tiyatro sahnesinde işte az önce olduğu gibi Güleda'nın sesini duyuyoruz. O yüzden bu kısılmaya çalışılan seslerin inadına daha yüksek haykırılması çok kıymetli."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Menteşe, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri: Tellallar Sokakta, Şiddetin Son Bulması İçin 'Ferman' Okudu, Sokak Tiyatrosu Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de ilk 15 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk 15 dakikada 2 gol
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:22:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Muğla'da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri: Tellallar Sokakta, Şiddetin Son Bulması İçin "Ferman" Okudu, Sokak Tiyatrosu Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.