Muğla'da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri: Tellallar Sokakta, Şiddetin Son Bulması İçin "Ferman" Okudu, Sokak Tiyatrosu Sahnelendi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında tiyatro sanatçıları ve gönüllüler, sokak tiyatrosu ve dayanışma etkinlikleriyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Sanatçılar ve gönüllüler, pazarda satış yapan kadınların dinlenebilmesi için tezgahların başına geçerek satış da yaptı. Etkinliğe Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı.

Menteşe ilçesinde Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği ile Hayalhane Tiyatrosu tarafından hazırlanan etkinlik, davul zurna eşliğinde sokaklarda dolaşan tellalların kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısıyla hazırlanan fermanı okumasıyla başladı.

Tellallar, vatandaşları etkinliğin ve sokak tiyatrosunun gerçekleştirileceği halk pazarı kurulan alana davet etti.

Alana gelen tiyatro ekibi, 2019 yılında Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı üniversite öğrencisi Güleda Cankel anısına hazırlanan sokak tiyatrosunu sahneledi.

Etkinlik kapsamında tiyatro sanatçıları ve gönüllüler, pazarda satış yapan kadınların dinlenebilmesi için bir süre tezgahların başına geçerek satış yaptı.

Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı ve Hayalhane Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Topbaş, yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta Muğla'da bir kadının eşi tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün 8 Mart. Herkes bir şeyler yapılıyor. Acı olan ne biliyor musunuz? Bugün de bir kadın öldürüldü. Çok uzakta değil, Kavaklıdere'de. Muğla'da bir kadın öldürüldü. Hem de 8 Mart'ta bir kadın öldürüldü. Yani biz ne kadar etkinlik, farkındalık yaparsak yapalım, bunlara dur diyemiyoruz. Bugün pazar yerinde çalışan emekçi kadınlar var. Biraz önce daha bir teyzeyle tanıştım, 'Nerede kaldınız siz? Bugün bana bir kişi daha hiç çiçek getirmedi' dedi. Ne kadar haklı bir isyan. Evet, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar çalışıyor. Bugün ayrıca gerçekleştirdiğimiz sokak tiyatrosu ile kadınların yaşadığı şiddeti, eşitsizliği ve görünmeyen emeği sanatın diliyle anlatmaya çalışıyoruz."

Etkinliğe daha sonra katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şöyle konuştu:

"8 Mart haftasında her yerde şunu söyledik aslında, bu bir kutlama günü değil, eşitsizliğin, adaletsizliğin, ayrımcılığın, şiddetin kınandığı ve farkındalığımızın geliştirilmesi gereken günlerin vurgusunu yaptık. Ama sadece 8 Mart değil, aslında her gün hepimiz bu sorumluluğu taşıyoruz. Bu çok önemli. Güleda gibi binlerce kadının sesi sanat aracılığıyla halkımıza duyuruluyor. Bazen bir sanat eserine baktığınızda, bir resme baktığınızda, orada bir kadının gözündeki korkuyu, öfkeyi, isyanı görüyorsunuz. ya da bir tiyatro sahnesinde işte az önce olduğu gibi Güleda'nın sesini duyuyoruz. O yüzden bu kısılmaya çalışılan seslerin inadına daha yüksek haykırılması çok kıymetli."