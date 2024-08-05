82 Yaşındaki Dağcı Ramazan Akbay, Reşko Dağı Tırmanışıyla Dağcılık Serüvenine Son Verdi - Son Dakika
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Yerel

82 Yaşındaki Dağcı Ramazan Akbay, Reşko Dağı Tırmanışıyla Dağcılık Serüvenine Son Verdi

82 Yaşındaki Dağcı Ramazan Akbay, Reşko Dağı Tırmanışıyla Dağcılık Serüvenine Son Verdi

Hakkari'de 1960'lı yıllarda dağ tırmanışına başlayan 82 yaşındaki Ramazan Akbay, Reşko Dağı tırmanışı ile dağcılık serüvenine son verdi. Yerli ve yabancı turistler ile birlikte Türkiye'deki birçok dağa tırmanış gerçekleştiren Akbaş, artık dağcılık faaliyetlerine son verdiğini söyledi. Son tırmanışını 10 kişi ile birlikte Reşko Dağı'na yapan Akbaş, gelecek nesillere ise zirveye not bıraktı.

05.08.2024 14:28
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Hakkari'de 1960'lı yıllarda dağ tırmanışına başlayan 82 yaşındaki Ramazan Akbay, Reşko Dağı tırmanışı ile dağcılık serüvenine son verdi.

Yerli ve yabancı turistler ile birlikte Türkiye'deki birçok dağa tırmanış gerçekleştiren Ramazan Akbaş, artık dağcılık faaliyetlerine son verdiğini söyledi. 1960'lı yallardan beri doğayla iç içe olduğunu söyleyen Akbaş, yaşı dolayısıyla artık dağlara çıkmaya son verdiğini belirtti. Son tırmanışını 10 kişi ile birlikte Reşko Dağı'na yapan Akbaş, gelecek nesillere ise zirveye not bıraktı.

Ramazan Akbaş, Reşko Dağı'nın zirvesine bıraktığı son mektubunda ise "Muhterem dağ ve doğa seven arkadaşlarım. Bu notumu okursanız çok memnun olurum. Adım Ramazan Akbaş, doğum 15.05.1942 Hakkari merkez. 27.08.1960 yılında doğayla tanıştım. 15.07.1967 Reşko zirvesi ile tanıştım. Zaman zaman şirin dağlarımıza misafir oldum. Son Reşko'yla vedalaşmam Ağustos 2024'e nasip oldu. Tüm genç arkadaşlarıma armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 82 Yaşındaki Dağcı Ramazan Akbay, Reşko Dağı Tırmanışıyla Dağcılık Serüvenine Son Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 82 Yaşındaki Dağcı Ramazan Akbay, Reşko Dağı Tırmanışıyla Dağcılık Serüvenine Son Verdi - Son Dakika
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