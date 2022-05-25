83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı - Son Dakika
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83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı

25.05.2022 13:29
83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı

Samsun Havza ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Yılmaz Şengül, Havza Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren diyaliz merkezinin yeniden düzenlenip, modernize edilmesi için bağışta bulundu.

Samsun Havza ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Yılmaz Şengül, Havza Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren diyaliz merkezinin yeniden düzenlenip, modernize edilmesi için bağışta bulundu.

Devlet-vatandaş işbirliği ile Havza Diyaliz Merkezi yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede bağışta bulunan Şengül Havza'ya yeni bir diyaliz merkezi kazandırmanın mutluluğu yaşadığı söyledi. Bağışa dair Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'la birlikte protokole imza atan hayırsever Yılmaz Şengül, "Allah böyle bir hayırda bulunmanın fırsatını verdiği için çok gururluyum. Arzum zaten teşvik maksatlıdır. Başkaları da daha iyisini yaptırsınlar. Yaptırmalarını tavsiye ederim. İmkanı olan herkesi de yaşadığı ilçede, yerde hayır işleri yapmaya davet ediyorum" dedi.

Hayırsever Yılmaz Şengül'e bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise "Devletimiz Havza ilçemize yakın zamanda, önemli bir yatırımla yeni hastane binasını kazandırmıştı. Buradaki diyaliz ünitemizde önemli bir ihtiyacı karşılıyordu ancak artan hasta talebi nedeniyle, merkezimizin fiziki koşullarının yeniden düzenlenmesi konusunda hastalarımızdan gelen istek üzerine Sağlık Müdürlüğü olarak bir çalışma başlatmıştık. İnsanlarımız da sağ olsunlar, kendilerine gelen hizmete adeta el veriyorlar, destek oluyorlar. Yılmaz amcamız da sağ olsun, bu çalışmamızı duymuş. 2 ay önce bize ulaştı ve bu merkezin masraflarını karşılayabileceğini söyledi. Böyle bağışlar biz sağlık çalışanlarını da çok mutlu ediyor. Katkılarından dolayı hayırseverimiz Yılmaz amcamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah devlet vatandaş elbirliğiyle hep birlikte nice güzel hizmetlere imzaca atacağız" diye konuştu.

Onarımı süren diyaliz merkezini ziyaret eden hayırsever ve müdür, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Keçeçi ve Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Nizamettin Gündüz'den bilgi aldı - SAMSUN

83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı
83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı
83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı
83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı

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Kaynak: İHA

Havza Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Diyaliz Merkezi, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 83 yaşındaki hayırseverden 'diyaliz merkezi' bağışı - Son Dakika


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