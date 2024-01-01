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85 Yaşındaki Kadir Ay, Güvercinlere Leblebi Veriyor - Son Dakika
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85 Yaşındaki Kadir Ay, Güvercinlere Leblebi Veriyor

Gümüşhane'de yaşayan 85 yaşındaki Kadir Ay, her sabah cebine doldurduğu leblebileri güvercinlere yediriyor. Kadir dedeye alışan kuşlar, onun ağzında ezip dudağıyla uzattığı leblebileri korkmadan yiyor. Kadir dedenin kuşlarla arkadaşlığı gıpta ile izleniyor. Kuşların Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerine kadar kendisini takip ettiğini belirten Kadir dedenin hemen her gün yaşanan bu ritüeli vatandaşların da ilgisini çekiyor.

85 Yaşındaki Kadir Ay, Güvercinlere Leblebi Veriyor
01.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:07
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Gümüşhane'de yaşayan 85 yaşındaki Kadir Ay, her sabah cebine doldurduğu leblebileri güvercinlere yediriyor. Kadir dedeye alışan kuşlar, onun ağzında ezip dudağıyla uzattığı leblebileri korkmadan yiyor.

Vatandaşların özellikle kış aylarında hemen her gün buğday serperek beslediği güvercinlerin mekanı olan 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda son yıllarda sıra dışı bir olay yaşanıyor.

Eşinin vefatının ardından yıllardır yaptığı gibi her sabah erkenden kalkıp ceketinin cebine doldurduğu leblebilerle 15 Temmuz Zafer Meydanı'nın yolunu tutan Kadir dedenin kuşlarla arkadaşlığı gıpta ile izleniyor.

Güvercinler, hasta olmadığı hemen her gün erken saatlerde geldiği meydanda gördükleri Kadir dedenin yanına üşüşüyor. Cebinde taşıdığı leblebileri önce yere atarak güvercinlere yediren Kadir dede bir süre sonra başta kafasına olmak üzere omuzuna, koluna konan güvercinlerin kendisinden korkup kaçmadığını fark edince ağzında ezdiği leblebileri dudağıyla uzatarak kuşlara yedirmeye başladı.

Büyük bir zevkle bebek besler gibi kuşları ağzıyla besleyen Kadir dede, yüzlerce kuşun ardından gelmesi nedeniyle zaman zaman meydanda yürümekte zorlanıyor.

Kuşların Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerine kadar kendisini takip ettiğini belirterek halinden mutlu olduğunu kaydeden Kadir dedenin hemen her gün yaşanan bu ritüeli vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kızı Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay ise annesinin vefatının ardından babasının kendini kuşlara adadığını, her gün aynı şekilde güvercinleri yemlemeye devam ederek hayata tutunduğunu belirterek, "Babam bizden çok kuşlarla ilgileniyor. Bu da onu çok mutlu ediyor" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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