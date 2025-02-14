89 Yaşındaki Kadına Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika
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89 Yaşındaki Kadına Sürpriz Doğum Günü

89 Yaşındaki Kadına Sürpriz Doğum Günü

Taşlıçay Kaymakamı, 89 yaşındaki Hanım Demir'in hayatındaki ilk doğum günü için sürpriz yaptı.

14.02.2025 00:37
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hane ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, hayatında doğum gününün hiç kutlanmadığını öğrendiği 89 yaşındaki Hanım Demir'e sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal destek çalışmaları kapsamında sık sık hane ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Emirhan Arıkan, Hanım Demir'i de belirli aralıklarla evinde ziyaret ederek yalnız hissetmemesi için yanında olmaya çalışıyor. Daha önce de kendisine çeşitli yardımlarda bulunan Kaymakam Arıkan, bu kez 89 yaşındaki Hanım Demir'in hayatında doğum gününün hiç kutlanmadığını öğrenince ona anlamlı bir sürpriz yapmak için harekete geçti.

Kaymakam Arıkan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Hanbaba ve vakıf çalışanlarıyla birlikte Hanım Demir'i Adnan Menderes Mahallesi'ndeki mütevazı evinde ziyaret etti. Ellerinde doğum günü pastası ve hediyelerle karşısına çıkan Kaymakam Arıkan'ı gören Hanım Demir, mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

Üzerinde mumların olduğu doğum günü pastasını gören Hanım Demir, önce şaşırdı, ardından mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Kaymakam Arıkan'ın kendisi için hazırladığı bu özel anı büyük bir heyecanla karşılayan Hanım Demir, pastanın üzerindeki mumları üfledi. Kaymakam Arıkan ve beraberindekiler, Hanım teyzenin bu anlamlı gününe eşlik ederek ona yalnız olmadığını hissettirdi.

"Sizler bizim başımızın tacısınız"

Kaymakam Arıkan, Hanım Demir'e doğum günü hediyesini takdim ederken, onun kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Sizler bizim büyüklerimizsiniz, başımızın tacısınız. Sizin gibi değerli büyüklerimizin yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu bize. Bugün Hanım teyzemizin hayatında ilk kez bir doğum günü kutlamasına tanıklık etmek bizler için de çok özel bir anı oldu. Onun mutluluğunu görmek, dualarını almak bizlere en büyük ödüldür" dedi.

Kaymakam Arıkan, ilçede devletin şefkat elini vatandaşlara uzatmaya devam edeceklerini belirterek, bu tür ziyaretlerin süreceğini ifade etti.

Hanım Demir ise Kaymakam Arıkan ve beraberindekilere teşekkür ederek böyle özel bir sürprizle unutulmaz bir gün yaşadığını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 89 Yaşındaki Kadına Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika

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