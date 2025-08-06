89 Yaşındaki Usta Terzi: Gözlük Takmadan İplik Geçiriyor

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Arif Bayramoğlu, 1950 yılında başladığı terzilik mesleğinde gözlük takmadan iğneye iplik geçirebilmesiyle dikkat çekiyor.

Zile ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Arif Bayramoğlu, 75 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor. 14 yaşındayken terzi yanında çırak olarak mesleğe adım atan Bayramoğlu, 62 yıldır ise 3 metrekarelik küçük dükkanında tek başına çalışarak geçimini sağlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen mesleğine olan sevgisini kaybetmeyen usta terzi, gözlük takmadan iğneye iplik geçirebilmesiyle de dikkat çekiyor. Dikiş makinesinin başında yıllara meydan okuyan Bayramoğlu, mesleğini devam ettirecek bir çırak bulamamaktan yakınıyor.

"Konfeksiyon terziliği bitirdi"

Terzilik mesleğine 1950 yılında başladığını söyleyen Arif Bayramoğlu, "Terzilik mesleğine çırak olarak başladım. Kalfalık ve usta olarak da devam ediyorum. 1950 yılında başladım. 1963 yılından itibaren aynı dükkanda çalışıyorum. İki erkek iki de kız çocuğum var. Zorlanma diye bir şey yok burası benim için vakit geçirme yöntemidir. 89 yaşımdayım ama halen gözlük takmadan makine ipliği takabiliyorum. Terziliği konfeksiyon tamamen bitirdi. Onun için artık yanımızda kalfa da çırak da bulunmuyor. Artık istikbal vadetmiyor. Konfeksiyon karşısında takım elbiseler çok pahalandı. Fiyat söylediğimiz zaman kimse yaptırmıyor. O yüzden artık tamir yapıyoruz. Zaten beni görenler de usta yok mu diyorlar" dedi. - TOKAT