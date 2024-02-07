9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan, Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan, Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan, Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı

Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe Projesi' kapsamında kaleme aldıkları mektubu 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan'a verdi. Tümgeneral Alkan, mektubun kendisi için ne kadar değerli olduğunu belirterek, mektubu kendi eliyle Mehmetçiğe ulaştıracağını söyledi. Öğrenciler, ziyaret sırasında Tümgeneral Alkan ile sohbet etti ve hediyeler aldı.

07.02.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerini makamında misafir etti.

Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "İlk Mektubum Mehmetçiğe Projesi" kapsamında öğrenciler kaleme aldıkları mektubu 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan'a verdiler.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okuma-yazmayı öğrenen1-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Reyhan Uçgun öncülüğünde okuma yazma sevinçlerini asker ağabeyleri ile paylaşmak için bir mektup yazdılar.

Minik öğrenciler, sınıf öğretmeni Reyhan Uçgun ve okul müdür yardımcısı Tevhid Akarsu ile birlikte 9.Kolurdu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan'ı ziyaret ettiler.

Tümgeneral Alkan, minik öğrencileri makamında kabul etti. Mehmetçiğe yazılan mektupların kendisi için ne kadar değerli olduğunu belirten Tümgeneral Alkan, 'Yazılan bu mektubu kendi elimle Mehmetçiğe ulaştıracağım' dedi.

Tümgeneral Tevfik Alkan bir süre öğrencilerle sohbet etti. Makamında öğrencilerle tek tek fotoğraf çekilen Paşa, miniklere çeşitli hediyeler de verdi. Minik öğrencilere yakın ilgi gösteren Paşanın bu davranışı öğrencilerin çok hoşuna gitti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan, Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:54:13. #1.11#
SON DAKİKA: 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan, Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement