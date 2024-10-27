9 Yaşındaki Musa\'nın Eşekli Eğlencesi

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Kayseri'nin Develi ilçesinde 9 yaşındaki Musa; Homurlu Şelalesi'ne gelen misafirleri eşekle gezdirerek okul harçlığını çıkartıyor.

İlçeye bağlı Küçük Künye mahallesinde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Musa Boztepe, hafta sonları mahallerinde bulunan ve gözde mesire alanlarından biri olan Homurlu Şelalesi'ne eşeğiyle gidiyor. Küçük Musa, burada hafta sonu şelaleyi ziyarete gelen vatandaşları eşeğiyle gezdirerek okul harçlığını çıkartıyor. - KAYSERİ