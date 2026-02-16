91 Yaşında Takım Elbise ile Saygı İfadesi

Eskişehir'de yaşayan 91 yaşındaki Haşmet Porsuk, insanlara olan sevgi ve saygısından dolayı yıllardır takım elbiseyle dolaşıyor.

Sivrihisarlılar Derneği'ne sıklıkla uğrayan Haşmet Porsuk, yıllardır süregelen prensibi ile dikkat çekiyor. Emekli öğretmen Porsuk, dışarıya çıkarken ve derneğe giderken takım elbise giyiyor. Her zaman ütülü olan pantolonunu, gömleğini, Atatürklü kravatını ve ceketini üstünden eksik etmeyen Porsuk, kibar ve saygılı hitabetiyle de görenlerin saygısını kazanıyor. - ESKİŞEHİR