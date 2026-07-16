97 Yaşındaki Döne Toygar\'dan 15 Temmuz Mesajı

Kırşehir'de yaşayan 97 yaşındaki Döne Toygar; 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla günlerdir televizyon başında haberleri takip ettiğini belirterek, darbe girişimini 'ihanet' olarak nitelendirdi. Toygar, milletin birlik ve beraberliğinin korunması için dua ettiğini söyledi.

Kırşehir'de kızı Elif Toygar ile birlikte yaşayan 97 yaşındaki Döne Toygar, haber programlarını yakından takip ettiğini söyledi. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yayınları izlediğini dile getiren Toygar, yaşananları unutamadığını ifade etti. Darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ mensuplarının yaptıklarını 'ihanet' olarak değerlendiren Toygar, "İki gündür haber izliyorum. Böyle bir ihanet görmedim. Allah milletimize sağlık, dürüstlük ve afiyet versin. Yavrularımızı korusun" dedi.

97 yaşındaki Döne Toygar'ın kızı Elif Toygar ise annesinin haber programlarını ilgiyle takip ettiğini belirtti. Annesinin televizyon karşısında uzun süre vakit geçirdiğini belirten Elif Toygar, "Annem haberleri çok seviyor. Gündemi sürekli takip ediyor. Son iki gündür de televizyonun başından ayrılmadan haberleri izliyor" ifadelerini kullandı.

5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Döne Toygar'ın, ilerleyen yaşına rağmen gündemi yakından takip etmeyi sürdürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR