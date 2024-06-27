A Milli Takım'ın zaferi Şişli'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın zaferi Şişli'de coşkuyla kutlandı

A Milli Takım\'ın zaferi Şişli\'de coşkuyla kutlandı

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı yenerek son 16'ya kalan A Milli Takım'ın zaferi Şişli'de büyük sevinçle karşılandı. Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce sporsever bir araya geldi.

27.06.2024 11:07  Güncelleme: 11:23
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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla yenerek son 16'ya kalan A Milli Takım'ın tarihi başarısı Şişli'de coşkuyla kutlandı. Şişli Belediyesi tarafından Habitat Parkı'nda kurulan dev ekran karşısında bir araya gelen binlerce sporsever; sahaya yüreğini koyan Ay Yıldızlıların zaferiyle büyük sevinç yaşadı.

Şişli Belediyesi, Avrupa Şampiyonası'nda F grubunda mücadele eden A Milli Takım'ın Çekya karşısındaki mücadelesini Şişli Habitat Parkı'nda toplanan sporseverlere dev ekrandan izletti. Maçtan saatler önce parkta buluşan Şişlililer, birbirinden renkli etkinlikler ve yarışmalarla eğlenceli dakikalar yaşadı. Şişli Belediyesi ekipleri, taraftarlara Türk bayrağı dağıttı. Hamburg'da ilk düdüğün çalmasıyla birlikte Habitat Parkı'nda bulunan binlerce kişi ekrana kilitlendi. Milli Takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulunan taraftarlar; son ana kadar büyük heyecanın yaşandığı maçta, 90+4'te Cenk Tosun'un attığı golle büyük sevinç yaşadı. Şişlililer, A Milli Takım'ın 2-1'lik galibiyetini ve son 16 turuna kalmasını doyasıya kutladılar.

Maç öncesi birbirinden renkli etkinlikler

Ayrıca Şişli Belediyesi'nce maç öncesi yapılan etkinliklerde de spor gazetecisi Bağış Erten ile eski milli futbolcu Ümit Davala, maç üzerine değerlendirmelerde bulunarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Taraftarların katılımıyla düzenlenen skor tahmini röportajları ve Avrupa Şampiyonalarına ilişkin bilgi yarışmaları da keyifli anlara sahne oldu.

Avusturya maçının heyecanı Habitat Parkı'nda

A Milli Takım son 16 turunda 2 Temmuz'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Avusturya maçının heyecanı da Şişli Habitat Parkı'nda yaşanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel A Milli Takım'ın zaferi Şişli'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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