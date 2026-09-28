AB Komisyonu 5 ortak savunma projesini onayladı, Ukrayna 4 girişimde yer alıyor - Son Dakika
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AB Komisyonu 5 ortak savunma projesini onayladı, Ukrayna 4 girişimde yer alıyor

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AB Komisyonu, savunma sanayisini modernize etmeyi hedefleyen beş ortak projeyi onayladı. Stratejik zafiyet alanlarına odaklanan projeler için EDIP kapsamında ilk etapta 325 milyon euro ayrıldı; 18 üye devletin katıldığı girişimlerde Ukrayna dört projede yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu AB üye devletlerinin ortaklaşa yürüteceği beş yeni savunma projesini onayladığını duyurdu. Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) kapsamında finanse edilecek projelerin başlaması için ilk etapta 325 milyon euroluk bütçe ayrılacağı bildirildi.

Avrupa Birliği Komisyonu, üye devletlerin beş ortak savunma projesine onay verdiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Söz konusu beş savunma projesinin 1,5 milyar euroluk Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) kapsamında destekleneceği belirtildi. EDIP kapsamında bu beş ortak proje için 325 milyon euroluk destek ayrıldığı bildirildi. AB Komisyonu tarafından onaya ilişkin yayınlanan açıklamada söz konusu gelişme "Avrupa savunma kapasitesinde yeni bir eşik" olarak nitelendirildi.

Savunma zafiyeti olan alanlara odaklanan projeler seçildi

AB Komisyonu, Avrupa savunma mimarisini güçlendirecek kritik bir karar aldı. AB, üye devletlerin katıldığı Avrupa Ortak Çıkarlı Savunma Projeleri (EDPCI) adı verilen ortaklık kapsamında tanımlanan beş büyük ölçekli savunma girişimini resmen onayladı. Kararın, Avrupa'nın savunma sanayisini modernize etmeyi ve Birliğin ortak güvenlik çıkarlarını korumada daha hızlı, daha entegre bir yapı oluşturmayı hedeflediği bildirildi. Onaylanan projelerin Avrupa'nın savunma alanındaki en stratejik zafiyetlerine odaklandığı belirtildi. Buna göre seçilen projeler Dronlar ve karşı-drone sistemleri, Deniz ve deniz dibi savunması, Uzay güvenliği, Hava ve füze savunması, AB'nin Doğu Kanadı güvenliğinin güçlendirilmesi projeleri olarak ifade edildi.

Tek başına üye ülkelerin yapamayacağı projeler

AB Komisyonu tarafından kabul edilen projelere ilişkin yapılan açıklamada, "Bu projeler, bir ülkenin tek başına geliştirmesi için fazla büyük ve karmaşık kabul edilen savunma sistemlerinin ortak üretimini hedefliyor. Tasarımdan üretime, konuşlandırmadan operasyonel kullanıma kadar tüm süreci kapsayan uzun vadeli bir işbirliği çerçevesi oluşturuluyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın da söz konusu projelere katıldığı bildirildi. Açıklamada "18 üye devletin katıldığı projelerde Ukrayna'nın dört girişimde yer alması, AB'nin Ukrayna'yı Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası haline getirme stratejisinin somut bir göstergesidir" değerlendirmesi yapıldı.

AB söz konusu beş projenin desteklenmesi kararının Avrupa savunma sanayisi için bir dönüm noktası olarak görüyor. Projelere ilişkin daha fazla detay verilmezken AB Komisyonu'nun, katılımcı ülkelerle birlikte projelerin uygulanmasını yakından takip edeceği ve belirlenen kilometre taşlarına göre ilerlemeyi düzenli olarak raporlayacağı belirtildi. Projeler mevcut mali dönemin ötesine uzanacak şekilde tasarlandığı ve gelecek mali çerçevede yeni projelerin belirlenmesinin de gündemde olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA
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