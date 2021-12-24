ABD'de 3 hava yolu şirketi uçuşları iptal etti - Son Dakika

ABD'de 3 hava yolu şirketi, Omicron mutasyonunun hızla yayılması nedeniyle Noel tatilinden hemen önce bazı uçuşlarını iptal etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) United, Delta ve Alaska Hava Yolu şirketleri Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti. Bugün 100'den fazla uçuşu iptal eden United, uçuşlar ile ilgili yaptığı açıklamasında yolcuları havaalanına gelmeden önce bilgilendirdiğini belirterek, "ABD'de bu hafta Covid-19'un Omicron mutasyonu vakalarındaki artış, uçuş ekiplerimiz üzerinde doğrudan bir etkiye sahip oldu. İptal edilen uçuşlarımız için özür dileriz. Mümkün olduğu kadar çok insanı yeniden rezerve ederek onları Noel tatilinde istenen yerlere ulaştırmak için çok çalışıyoruz" dedi.

Delta Hava Yolları da Noel öncesinde 93 uçuşu iptal ederken, iptallerin Covid-19'un Omicron mutasyonu da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle alındığını açıkladı. Alaska Hava Yolları ise 17 uçuşunu iptal etti. - CHICAGO