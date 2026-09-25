ABD\'de dünya birincisi olan GÖKTİM KartalAir takımını Kayseri Valisi Çiçek ağırladı

ABD'de dünya birincisi olan GÖKTİM KartalAir takımını Kayseri Valisi Çiçek ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ABD'deki RoboNation SUAS 2026'da lise kategorisinde dünya birincisi olan GÖKTİM KartalAir öğrencilerini makamında kabul etti. Ziyarette Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Cemal Dener de hazır bulundu; Vali Çiçek öğrencileri tebrik etti.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 Yarışması'nda lise kategorisinde dünya birincisi olan GÖKTİM KartalAir Takımı öğrencilerini makamında kabul etti.
Ziyarette Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, GÖKTİM Dener Teknoloji Atölyesi Hamisi Cemal Dener ve beraberindekiler de hazır bulundu. Vali Çiçek, uluslararası başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
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