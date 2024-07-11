ABD'de Kavurucu Sıcaklar Sonucu 27 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ABD'de Kavurucu Sıcaklar Sonucu 27 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de etkili olan kavurucu sıcaklar sonucu geçtiğimiz hafta 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. California, Oregon, Maryland ve Arizona eyaletlerinde yaşanan ölümlerde sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve ölenlerin çoğunun evlerinde bulunduğu ifade edildi. ABD'de hava sıcaklığından kaynaklanan ölümler son yıllarda artış göstermektedir.

11.07.2024 12:48
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ABD'de etkili olan kavurucu sıcaklar sonucu geçtiğimiz hafta 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kavurucu sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Washington Post gazetesinin eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre ülkede geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerden 14'ünün sıcaklık rekorlarının kırıldığı California eyaletinde kayda geçtiği belirtildi. Ölen kişilerden 8'inin 65 yaş üstü olduğu ve çoğunun evlerinde bulunduğu aktarıldı. Oregon eyaletinde 10 ölüm bildirildiği, ölenlerin yarısının yaşlı, diğerlerinin genç olduğu ifade edildi. Maryland eyaletinde 2, Arizona'da ise 1 ölüm yaşandı.

Sıcaklığa bağlı ölümlerde artış

ABD'de resmi verilere göre hava sıcaklığından kaynaklanan ölümler son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. 2021'de yaklaşık bin 600, 2022'de ise yaklaşık bin 700 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybederken, 2023'te ise bu sayı 2 bin 300'ü aşmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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