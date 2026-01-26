ABD\'de kar fırtınası: En az 7 ölü

ABD'de etkili olan şiddetli kar fırtınasında Louisiana'da 2, Tennessee'de 3, Texas ve Kansas'ta birer kişi olmak üzere en az 7 kişi hayatını kaybetti. New York'ta da 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken can kaybının nedenin henüz bilinmediği açıklandı.

ABD genelinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ülkede ülke genelinde en az 13 bin uçuş iptal edilirken binlerce eve elektrik verilemiyor. Ülke genelinde okullarda eğitime ara verilirken trafikte ciddi aksamalar meydana geldi. Virginia ve Kentucky eyaletlerinde yetkililer, yollarda meydana gelen yüzlerce kazaya müdahale etti. Ülkede etkili olan kar fırtınasında en az 7 kişi hayatını kaybetti. Louisiana'da 2, Tennessee'de 3, Texas ve Kansas'ta birer kişi kar fırtınasında hayatını kaybettiği açıklandı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasıyla ABD'deki can kaybı 12'ye yükseldi. Ancak New York'taki can kayıplarının nedeni henüz bilinmiyor.

New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve yollardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Hochul, "Bu, kesinlikle son yıllarda gördüğümüz en soğuk hava ve en soğuk kış fırtınası. Eyaletimizi ve ülke genelindeki birçok başka eyaleti adeta bir Arktik kuşatma sarmış durumda" ifadelerini kullandı.

Eyaletlerin neredeyse yarısında olağanüstü hal ilan edilirken fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. ABD Senatosu'nda da akşam saatlerinde yapılması planlanan bir oylama iptal edildi. Başkent Washington'da olağanüstü hal ilan eden Columbia Bölgesi Belediye Başkanı Muriel Bowser, "Bu hafta sonu Washington DC'de son on yılın en büyük kar fırtınasını yaşıyoruz" dedi.

Dakotas ve Minnesota eyaletlerinde buz birikimi oluşabileceği uyarısı yapıldı. - NEW YORK