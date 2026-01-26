ABD'de kar fırtınası: En az 7 ölü - Son Dakika
ABD'de kar fırtınası: En az 7 ölü

26.01.2026 12:32  Güncelleme: 12:44
ABD genelinde etkili olan kar fırtınasında Louisiana'da 2, Tennessee'de 3, Texas ve Kansas'ta birer kişi olmak üzere toplamda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ülkede binlerce uçuştan, eğitime ve elektrik kesintilerine kadar geniş çaplı aksaklıklar yaşanıyor.

ABD'de etkili olan şiddetli kar fırtınasında Louisiana'da 2, Tennessee'de 3, Texas ve Kansas'ta birer kişi olmak üzere en az 7 kişi hayatını kaybetti. New York'ta da 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken can kaybının nedenin henüz bilinmediği açıklandı.

ABD genelinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ülkede ülke genelinde en az 13 bin uçuş iptal edilirken binlerce eve elektrik verilemiyor. Ülke genelinde okullarda eğitime ara verilirken trafikte ciddi aksamalar meydana geldi. Virginia ve Kentucky eyaletlerinde yetkililer, yollarda meydana gelen yüzlerce kazaya müdahale etti. Ülkede etkili olan kar fırtınasında en az 7 kişi hayatını kaybetti. Louisiana'da 2, Tennessee'de 3, Texas ve Kansas'ta birer kişi kar fırtınasında hayatını kaybettiği açıklandı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasıyla ABD'deki can kaybı 12'ye yükseldi. Ancak New York'taki can kayıplarının nedeni henüz bilinmiyor.

New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve yollardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Hochul, "Bu, kesinlikle son yıllarda gördüğümüz en soğuk hava ve en soğuk kış fırtınası. Eyaletimizi ve ülke genelindeki birçok başka eyaleti adeta bir Arktik kuşatma sarmış durumda" ifadelerini kullandı.

Eyaletlerin neredeyse yarısında olağanüstü hal ilan edilirken fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. ABD Senatosu'nda da akşam saatlerinde yapılması planlanan bir oylama iptal edildi. Başkent Washington'da olağanüstü hal ilan eden Columbia Bölgesi Belediye Başkanı Muriel Bowser, "Bu hafta sonu Washington DC'de son on yılın en büyük kar fırtınasını yaşıyoruz" dedi.

Dakotas ve Minnesota eyaletlerinde buz birikimi oluşabileceği uyarısı yapıldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Louisiana, Politika, Kansas, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
