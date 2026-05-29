ABD'de Türkler Kurban Bayramı Pikniğinde Buluştu

ABD'de yaşayan Türkler, Kurban Bayramı kapsamında düzenlenen piknikte bir araya geldi. Kurban bağışlarıyla hazırlanan kavurmanın ikram edildiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

ABD'de yaşayan Türkler, Virginia eyaletinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi. Türk toplumunu aynı sofrada buluşturmayı amaçlayan organizasyonda kurban bağışlarıyla hazırlanan kavurma katılımcılara ikram edildi. Türk toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe farklı bölgelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar bayramlaşırken, aileler ve çocuklar gün boyunca birlikte vakit geçirme fırsatı buldu. Organizatörler, etkinliğin amacının Türk toplumundaki birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu belirterek, kurban bağışında bulunan vatandaşlara ve destek veren işletmelere teşekkür etti. Beklenenden yoğun katılımın olduğu programın gelecek yıllarda da sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi. Etkinlikte kurban kavurması ikram edilirken, dualar edildi ve bayramın manevi atmosferi birlikte yaşandı. Organizatörler, ilerleyen yıllarda farklı toplum kesimlerinin de etkinliğe dahil edilerek Türk kültürü ve Kurban Bayramı geleneğinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

"Kurban bağışlayan vatandaşlarımızın sayesinde böyle bir etkinlik yaptık"

Washington, Virginia, Maryland'de yaşayan Türk vatandaşlarının bir araya getiren Turks DMV organizasyonunun kurucusu Yusuf Kenan, "Amerika'da ilk defa kurban kavurması yaptık. İlk defa Türk toplumu burada, kendi kestiği kurbanları kurban bağışlayan vatandaşlarımız oldu. O kurban bağışlayan vatandaşlarımızın sayesinde böyle bir etkinlik düşündük ve böyle bir etkinlik yaptık. Bu etkinlikte amaç Türk toplumunu bir araya getirmek, onlarla aynı sofraya oturmak, birlik beraberliğimizi sağlamaktı. Gördüğünüz gibi bugün de bu gerçekleşti. Bütün Türk toplumu sağ olsun buraya kadar geldiler. Uzak yollardan gelenler de oldu. Kavurmamızı yedik hep beraber. Dualarımızı ettik. Turks in DMV ve Women's VIP Club iş birliğiyle oldu bu etkinlik" ifadelerini kullandı.

"Bayram heyecanıyla Türk toplumunu bir araya getirmek çok güzel oldu"

Emlak danışmanı Zulfunar Rasin ise, "Bugün burada Türk Kurban Bayramını kutlamak için iki grup Turks DMV ve Women's Social Vip Club olarak buradayız. Bu pikniğin sponsorları olarak organize ettik. Aynı zamanda bu grupla birlikte ilk etkinliğimiz. Ama çok hoşuma gitti. Bu kadar kalabalığı beklemiyorduk. Güzel bir kalabalık geldi. Herkes bayram neşesini birlikte kutladık. Kurban etini yedik. Kurban bayramı için bağış yapan herkese burada teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu organizasyon oldu. Özellikle Türk restoranları da çok destek oldu. Türk toplumunu bir araya getirmek çok güzel oldu bu şekilde bayram heyecanıyla. Herkes umarım güzel vakit geçirmiştir. Evet, bu bizim ilk kutlamamız oldu ve böyle bir heyecanla yaptık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Herhalde geleneksel olacak yine et kavurma" şeklinde konuştu. Rasin, "Çok güzel geçti yani. Çocukların bir arada olması, ailelerin bir arada olması, bayramlaşması bizi çok mutlu etti. Ama bir dahaki sefere yabancıları da getirmeye çalışıyoruz. İnşallah Amerikalılara da kavurmayı ve Kurban Bayramının mutluluğunu yansıtabiliriz biz de Türk vatandaşları olarak. Çünkü burada iki kültürün birleştiği bir bölgedeyiz. Benim kızım da hem Amerikalı hem Türk olarak büyüyor. Bu şekilde iki kültürü yaşayan bir çocuk olarak görmelerini istiyorum. Bu heyecanı yaşamalarını çok istiyorum" dedi. - VIRGINIA