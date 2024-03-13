ABD, Gazze'ye 9. kez havadan yardım operasyonu düzenledi - Son Dakika
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ABD, Gazze'ye 9. kez havadan yardım operasyonu düzenledi

ABD, Gazze\'ye 9. kez havadan yardım operasyonu düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 9'uncu kez havadan yardım operasyonu düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 2 C-130 tipi ve 1 C-17 Globlemaster III tipi uçağın yer aldığı aktarılan açıklamada, sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamak amacıyla 35 bin 712 gıda ve 28 bin 800 şişe suyun Gazze'nin kuzeyine bırakıldığı belirtildi.

13.03.2024 22:15  Güncelleme: 22:16
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 9'uncu kez havadan yardım operasyonu düzenlendiği bildirildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan yardım operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 9'uncu kez havadan yardım operasyonu düzenlendiği bildirilerek, "ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 13 Mart 2024 tarihinde saat 13.17'de (Gazze saatiyle) Gazze'nin kuzeyine dokuzuncu havadan yardım operasyonunu gerçekleştirdi" denildi.

Operasyonda 2 C-130 tipi ve 1 C-17 Globlemaster III tipi uçağın yer aldığı aktarılan açıklamada, "ABD'ye ait C-17 ve C-130 uçakları 35 bin 712 gıda ve 28 bin 800 şişe suyu büyük bir ihtiyaç bölgesi olan Gazze'nin kuzeyine bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağladı" denildi.

Açıklamada, ayrıca Gazze'ye havadan yardım operasyonlarının başladığı 2 Mart 2024'ten bu yana ilk kez C-17 Globlemaster III tipi uçağın kullanıldığına dikkat çekildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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