ABD, İran'a Saldırıların Son Dalgasını Tamamladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 13 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını açıkladı.

ABD ordusu, İran'a karşı 13 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik oluşturduğu tehdidi daha da azaltmak amacıyla düzenlendiği hatırlatılarak, "Bu kapsamda, İran'ın askeri komuta merkezlerini, insansız hava aracı (İHA) depolarını, iletişim ağlarını, kıyı gözetleme karakollarını ve denizcilik kapasitelerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı. Hürmüz Boğazı'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) son saldırılarına rağmen ticari gemi trafiğine açık olduğu vurgulanan açıklamada, "Ticari gemiler, ABD ordusunun desteğiyle boğazda serbestçe seyretmeyi sürdürüyor" denildi. Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın ABD askeri personelinin görev yaptığı hatırlatıldı.

İran basını: "En az 2 kişi yaralandı"

İran basını ise, Ahvaz'ın ardından Hondab, Hürremabad ve Konarak şehirleri ile Hürmüz Boğazı kıyısındaki liman kenti Cask'ta patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca, hava savunma sistemlerinin başkent Tahran'ın doğusunu hedef alan düşman saldırılarına karşı devreye girdiği aktarıldı. Bir diğer liman kenti Bender Abbas'a düzenlenen saldırılarda ise en az 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ABD saldırıları 13. gecesinde devam etmişti

ABD ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" denilmişti. İran basını, saldırıların ardından Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirmişti.