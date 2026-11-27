ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün İran limanlarına yönelik ablukayı aşmaya çalıştığı belirtilen Palau bayraklı "Pacific Archer" adlı yük gemisine hassas güdümlü mühimmatla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı çevresinde, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının sürdüğü bölgede gerilim yükseliyor. CENTCOM, dün İran'ın Bender Abbas kentinden ayrılan ve yapılan tüm uyarılara rağmen söz konusu ablukayı aşmaya çalıştığı belirtilen Palau bayraklı "Pacific Archer" adlı yük gemisine Umman Körfezi'nde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırının, ABD ordusuna ait bir savaş uçağından fırlatılan hassas güdümlü mühimmatla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda geminin kıç bölümünün hedef alındığı, gemi hareketsiz kalırken sivil mürettebatın zarar görmediği aktarıldı. CENTCOM, saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD ordusunun deniz ablukasını sıkı biçimde uygulamayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, kurallara uyan 158 ticari geminin rotasının değiştirildiği, ablukaya karşı gelen 6 geminin ise hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığı belirtildi. CENTCOM, Umman Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı çevresindeki sularda faaliyet gösteren tüm denizcilere, ABD güçleri tarafından yapılan abluka uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.