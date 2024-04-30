ABD Ticaret Temsilcisi Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD Ticaret Temsilcisi Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa ve Orta Doğu Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick, Türkiye ziyareti kapmasında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Trick, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TİFA) görüşmeleri kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi ve ikili ticaret hacminin önemini vurguladı. Toplantılarda karşılıklı ticaret ve yatırımı artırma potansiyeli ele alındı.

30.04.2024 17:54
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa ve Orta Doğu Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick, Türkiye ziyareti kapmasında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

ABD Avrupa ve Orta Dogu Ticaret Temsilci Yardımcısı Trick, 7 yıl aranın ardından tekrar düzenlenen Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TİFA) görüşmeleri kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu ile görüşen Trick, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

2022 yılında ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen 42 milyar dolarlık ikili ticaret hacminin önemini vurgulayan Trick, "TIFA kapsamında ikili ticari diyaloğumuzun yeniden başlatılması, karşılıklı ticaret ve yatırımı artırma potansiyelini gerçekleştirmenin, refahı artırmanın ve gerek ABD gerekse Türkiye'de tedarik zinciri güvenliğini sağlamanın önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Verimli olmasını ve süreklilik arz etmesini umduğumuz bir diyaloğun zeminini hazırladığımız bugünkü toplantılarda her iki taraf için de önemli olan konuları samimi ve yapıcı bir şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD Ticaret Temsilcisi Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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