Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi Yeniden Açılıyor

Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi Yeniden Açılıyor

Türk basketbolunun kalbinin attığı Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Yenilenen merkez, ince işçilik ve peyzaj düzenlemelerinin ardından 1 ay içinde açılacak. Merkezde 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet altyapı salonu, otel, kamp merkezi, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi ve diğer sosyal alanlar bulunuyor. Ayrıca merkezin toplam 22 bin metrekare yeşil alanı ve otoparkı da mevcut. Merkez, maçlar, turnuvalar ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olacak.

22.05.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk basketbolunun kalbinin atacağı Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki inşaat çalışmaları tamamlandı. Yeniden inşa edilen merkezin, ince işçilik ve peyzaj düzenlemelerinin ardından 1 ay içerisinde açılması planlanıyor.

Avrupa'nın basketbol üssü olarak nitelendirilen Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi yenilenen haliyle açılmaya gün sayıyor. Yıkılan eski yapının 1979 yılında temeli atılıp, 1989 yılında hizmete alındı. Binanın depreme dayanıklılık sorunları tespit edildi ve 2018 yılında yıkıldı. Yeni yapının inşaatı 2021 yılının kasım ayındaki ihalesinin ardından kısa süre yükseldi. Geçen 3 yılın ardından yeni yüzü ile Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi inşaatı tamamlandı. İnşatta ince işçilik ve peyzaj düzenlemeleri kaldı.

Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi havadan görüntülendi

Havadan görüntülenen merkezin inşaatının tamamlandığı ve çevre düzenleme işlemlerinin sürdüğü görüldü. Yapının caddeye bakan kısmındaki bariyerler ise indirildi. Merkezde 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alıyor. Bunun yanında yılda 8 binden fazla müsabakanın yapılacağı 3 adet altyapı salonu bulunuyor. Ayrıca sporcu ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir otel ve kamp merkezimiz mevcut. Toplu ulaşım hatlarına, İstanbul'un tarihi dokusuna ve surlara uyumlu bir mimarisi yapı olmasına özen gösterildi. Merkez 22 bin metrekare toplam yeşil alana sahip. Toplam 150 bin metrekare inşaat alanı, 68 bin metrekare ihale alanı olan tesis içinde basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, mescit, alışveriş, konser ve yeme içme alanları ile otopark var. Merkezin maçlar, turnuvalar, yerli ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdi İpekçi, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi Yeniden Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:23:48. #1.11#
SON DAKİKA: Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement