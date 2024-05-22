Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi Yeniden Açılıyor

Yerel

Türk basketbolunun kalbinin atacağı Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki inşaat çalışmaları tamamlandı. Yeniden inşa edilen merkezin, ince işçilik ve peyzaj düzenlemelerinin ardından 1 ay içerisinde açılması planlanıyor.

Avrupa'nın basketbol üssü olarak nitelendirilen Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi yenilenen haliyle açılmaya gün sayıyor. Yıkılan eski yapının 1979 yılında temeli atılıp, 1989 yılında hizmete alındı. Binanın depreme dayanıklılık sorunları tespit edildi ve 2018 yılında yıkıldı. Yeni yapının inşaatı 2021 yılının kasım ayındaki ihalesinin ardından kısa süre yükseldi. Geçen 3 yılın ardından yeni yüzü ile Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi inşaatı tamamlandı. İnşatta ince işçilik ve peyzaj düzenlemeleri kaldı.

Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi havadan görüntülendi

Havadan görüntülenen merkezin inşaatının tamamlandığı ve çevre düzenleme işlemlerinin sürdüğü görüldü. Yapının caddeye bakan kısmındaki bariyerler ise indirildi. Merkezde 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alıyor. Bunun yanında yılda 8 binden fazla müsabakanın yapılacağı 3 adet altyapı salonu bulunuyor. Ayrıca sporcu ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir otel ve kamp merkezimiz mevcut. Toplu ulaşım hatlarına, İstanbul'un tarihi dokusuna ve surlara uyumlu bir mimarisi yapı olmasına özen gösterildi. Merkez 22 bin metrekare toplam yeşil alana sahip. Toplam 150 bin metrekare inşaat alanı, 68 bin metrekare ihale alanı olan tesis içinde basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, mescit, alışveriş, konser ve yeme içme alanları ile otopark var. Merkezin maçlar, turnuvalar, yerli ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olması bekleniyor. - İSTANBUL