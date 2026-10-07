Abdullah Zeydan, Van Gölü\'nün kirletilmesine karşı kayyuma arıtma çağrısı yaptı

Haber : İshak Kara

(VAN) - Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Abdullah Zeydan, Van Gölü'nün hunharca kirletildiğini belirterek, "Van atık suyunun yüzde 20 ila 30 arası direkt Van Gölü'ne arıtılmadan, kirli bir şekilde deşarj ediliyor. Kayyum, Van halkının kaynaklarını diğer kurumlara peşkeş çekeceğine, kendi yandaşlarına peşkeş çekeceğine, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin yükseltilmesi için adım atsın" dedi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Abdullah Zeydan, DEM Parti Van İl Başkanlığı'nda arasında Neslihan Şedal'ın da bulunduğu belediye meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Zeydan, DEM Parti Van milletvekili Zülküf Uçar'ın da katıldığı tolantıdaki konuşmasında, "Barış ve Demokratik Toplum" sürecinin sahiplenilmesini isteyerek, "Bizim beklentimiz, hükümetin de devletin de bu ciddiyetle bu sürecin hedefine ulaşması için adımlarını hızlıca atmasıdır. Özellikle bu sürecin baş aktörü, siyasal koordinatörü Sayın Abdullah Öcalan'ın bu yönüyle statüsünün de bir an önce Meclis'te oluşacak kurulla belirlenmesini halkımız bekliyor. Bu, süreci de hızlandıracaktır. Bu süreci akamete uğratmak isteyenlerin önünü kapatacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Van Gölü'ndeki kirliliğe de dikkati çeken Zeydan, bilim insanlarının göldeki canlıların yaşamsal sorunlarının başladığı yönündeki değerlendirmelerini hatırlattı.

Zeydan, "Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Van Gölü'nün hunharca kirletilmesi. Hep söyledik, Van atık suyunun yüzde 20 ile 30 arası direkt Van Gölü'ne arıtılmadan, kirli bir şekilde deşarj ediliyor. Kayyum, Van'ın halkının kaynaklarını diğer kurumlara peşkeş çekeceğine, kendi yandaşlarına peşkeş çekeceğine, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin yükseltilmesi için adım atsın" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin borcunun 25 milyar liraya yükseldiğini ileri süren Zeydan, şöyle devam etti:

"Bu dönemki kayyum gasbındaki borcun üstüne 16 milyar lira daha borç yapmış. Peki, ortada bir hizmet var mı? Yani yanlış bir yere yapılmış otogar, yanlış bir yere yapılmış sebze hali, doğru. Fakat ortada bir şeyler var. Hadi 1 milyar oraya siz harcadınız. Peki, diğer 14-15 katrilyonu, bu halkın katrilyonunu nereye peşkeş çektiniz? Neden Van Gölü'nün geleceğini kurtaracak ileri biyolojik arıtma tesisinin kapasitesini yükseltmiyorsunuz?"

VASKİ üzerinden uygulanan su ücretleri ve akıllı sayaç bedellerine de değinen Zeydan, "Zaten hizmet götüremedikleri, suyu ulaştıramadıkları halktan yüksek düzeyde ücret talep ediyorlar. Bizim dönemimizde bir kuruş zam yapmadığımız suya bu kayyum döneminde neredeyse yüzde 150'ye varacak bir zamla halkı karşı karşıya bırakıyorlar. Üstelik doğru düzgün bir hizmet de alamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en yoksul illerinden birinin Van olduğunu belirten Zeydan, "Türkiye'nin en fazla genç işsize sahip olduğu yerdir Van. Kadın yoksulluğunun en üst düzeyde olduğu bir yerdir Van. Her alanda dip yapmış bir Van'la karşı karşıyayız. ve 22-23 yıldır burada burayı yöneten iktidar partisinin yöneticilerinin umurunda bile değil. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bu kayyum gaspından vazgeçip halkın iradesini o halka teslim edin" diye konuştu.

"KAYYUM, KADIN ALANINDA YAPTIĞIMIZ BÜTÜN ÇALIŞMALARI İPTAL ETTİ"

Toplantıda konuşan Van Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Neslihan Şedal ise kayyum döneminde belediyeye ait taşınmazların satıldığını, kadın alanında yapılan çalışmaların da iptal edildiğini savunarak, "Kayyum zihniyetinin bir talan zihniyeti olduğunu, bir yolsuzluk zihniyetini ifade ettiğimizde her defasında bize bununla ilgili davalar açıldı. Sürekli ifadelere çağrıldık" dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar da kayyum uygulamasını "işgal" olarak nitelendirerek, "Mesele, halkın iradesinin gasbedilmesinin çok da ötesinde, Van halkının iradesinin, Van halkına ait olan kaynakların işgal edilmesidir, talan edilmesidir. Van halkının iradesi kayyum iradesiyle, kayyum atanmasıyla birlikte işgal edilmiştir" ifadelerini kullandı.