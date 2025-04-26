Abdurrahman Boğa\'nın Merhamet Dolu Yardımı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde, hayvancılıkla uğraşan 45 yaşındaki Abdurrahman Boğa, yağmur altında doğum yapan ve hareket etmekte zorlanan tavşan yavrularını korumaya aldı.

Hayvanlarını otlatmaya giden Abdurrahman Boğa, otlar arasında yeni doğmuş, hareket etmekte güçlük çeken yaban tavşanı yavrularını fark etti. Bir an bile tereddüt etmeyen Abdurrahman Boğa, yavruları bir ağacın altına yerleştirerek koruma altına aldı. Abdurrahman Boğa, yiyecek bulmak için giden anne tavşanın geri dönme ihtimalini göz önünde bulundurarak sabırla bekledi ve bu küçük canlıların doğaya dönmesi için merhamet dolu bir örnek sergiledi. - BATMAN