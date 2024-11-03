Aç Domuz Köye Girdi

Aç kalan domuz köye indi
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan domuz, köye inerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da merkeze bağlı Çakıl köyünde yiyecek arayan domuz bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa bir süre arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Son dönemlerde farklı türden yaban hayvanları, sık sık şehir merkezinde görülüyor.
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