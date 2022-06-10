AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor - Son Dakika
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AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor

10.06.2022 15:14

AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden Tuzlalı annelerin aldığı eğitimler neticesinde yıl boyunca ürettiği el emeği ürünler sanatseverler ile buluştu.

AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden Tuzlalı annelerin aldığı eğitimler neticesinde yıl boyunca ürettiği el emeği ürünler sanatseverler ile buluştu. Tuzla Şifa Park AVM'de açılan ve üç gün sürecek sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlandığı ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi heyecanı yaşanıyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi boyunca Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden annelerin giyim, dikiş, takı, el sanatları, iğne ve resim gibi onlarca farklı kursta Tuzla Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ürettiği el emeği ürünler Şifa Park AVM'de sergilenmeye başlandı. Tuzlalı annelerin ürettiği ürünlerin satışından elde edilecek gelir yine annelere verilerek ev ekonomilerine katkı sağlanması da hedefleniyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile açılan kurs 3 gün sürecek.

"Üretmek insana çok iyi hissettiriyor"

Kurslara katılarak el emeği ürünler ortaya koyan Meşhur Dalkılıç, "Burada dikiş öğrenerek ufak tefek değerlendirmeler yapıyoruz. Evde kullanmadığımız ürünleri de değerlendirebiliyoruz" dedi.

Tuzla Toplum Sağlığı Merkezi'ne giderek üretimin bir parçası olan diğer bir kursiyer ise, "Biz bu ürünleri öğrenmeye başladık. Ben de kendimi geliştirerek ve hocalarımdan aldığım eğitimler ile polimer kile yöneldim. Her bir ürünün kendisine ait hikayesi vardır. İnsanı mutlu eden ürünlerdir. Yaklaşık 250 modelimiz vardır. Üretmek insana çok iyi hissettiriyor. Kesinlikle çok seviniyorsunuz. Herkes beğeniyor. Yapılan şey çok farklı oluyor. Bir projeye başlama, bitirme, sonuçlandırma gibi aşamalara giriyoruz. Çocuklardan büyüklere herkese tavsiye ediyorum" dedi.

AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor
AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor
AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor
AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor

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Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Çocuk, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor - Son Dakika

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