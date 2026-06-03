Acemi Kadın Sürücüden Dikkat Çekici Uyarı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin arka camına asılan 'Bayanım acemiyim lütfen dikkat ediniz' yazısı dikkat çekti.

Altınordu ilçesinde kadın bir sürücünün, trafikte deneyimsiz olduğunu belirtmek amacıyla aracının arka camına büyük harflerle yazdığı uyarı notu yer aldı. Notunda 'Bayanım acemiyim lütfen dikkat ediniz' ifadelerinin bulunduğu yazı, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini, bazı vatandaşların da ilgisini çekti.

Kadın sürücünün, diğer bazı sürücüler tarafından sık sık korna ile rahatsız edildiği, bu nedenle insanlardan anlayış beklemek adına böyle bir yazı yazdığı öğrenildi. - ORDU