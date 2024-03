Kayseri, ACES Başkanı tarafından övgüyle bahsedildi

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı spor yatırım ve hizmetlerin ardından Kayseri'ye 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını veren ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Kayseri'den övgüyle bahsederek, kentteki spor faaliyetlerine tam not verdi. Altın Bayrak için de aday gösterilen Kayseri'de spor tesislerini 'harika' diye nitelendiren Lupatelli, Başkan Büyükkılıç'ı tebrik etti.

Modern ve fonksiyonel spor tesisleri Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonları, spor okulları ve spor kulübü bünyesindeki Milli sporcuları ile Dünya ve Avrupa dereceleri elde eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ küresel çaptaki en prestijli spor ünvanlarından biri olan '2024 Avrupa Spor Şehri' unvanını almak için Kayseri adına gerekli çalışmalarını yapmış ve çalışmalar Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonuna (ACES Europe) gönderilmişti. Federasyon tarafından tam not alan Kayseri 2023 yılı sonlarında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu Binasında düzenlenen tören ile "2024 Avrupa Spor Şehri" ünvanını almaya hak kazanmıştı. ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli ve Genel Sekreter Hugo Alonso, Kayseri'deki spor projelerini, yatırımlarını ve organizasyonlarını gözlemlemek üzere Kayseri'ye ziyarette bulundu. Kayseri'ye gelen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden heyet, Millet Bahçesi'nden Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Erciyes Kayak Merkezi'ne kadar uzanan birçok noktaya ziyaretler gerçekleştirdi. Komite Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve Türkiye'nin açılışı yapılmış en büyük Millet Bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan Sağlıklı Yaşam Merkezi, yüzme havuzu, fitness/stüdyo salonu, bisiklet ve yürüyüş yolu, kaykay pisti, tenis kortu, basketbol/futbol sahalarını gözlemledi. Türkiye'nin sayılı kamp merkezlerinden biri olan 1850 rakımındaki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, fitness salonu ve futbol sahaları ile en son teknoloji ile donatılmış her an kullanıma hazır tüm teknik donanıma sahip tesis ise Acese Europe Komitesi'nin ilgi odağı oldu. ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli gün boyu yapmış olduğu gözlemlerinde, şu açıklamalarda bulundu;

"2024 Spor Şehri ünvanı ile taçlandırdığımız Kayseri'nin spora verdiği değer bizim için oldukça önemlidir. Ayrıca Dr. Memduh Büyükkılıç'a tesislerden ve tesislerde yürütülen faaliyetlerdeki desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca başkanın sabahları yürüyüş yaptığını biliyorum, son derece dinamik bir belediye başkanıdır. Memduh başkandaki bu dinamizm spor faaliyetlerine ve şehrinize de yansımış görüyorum, Dr. Memduh Büyükkılıç'ı tebrik ediyorum. Tesislerin kapasiteleri, temizliği, ulaşılabilirliği ve bütçe dostu olması da bizleri çok mutlu etti. Sporun birden çok branşında her yaş aralığına hitap edecek organizasyonlar ve aktiviteler düzenliyor olmanızdan onure olduk. Erciyes Dağı tesisleri gerek amatör gerek profesyonel sporcular olmak üzere pistleri, tesislerin kapasitesi, yine alanlarında birçok kış sporuyla şehrin vatandaşları için harika bir spor noktasıydı. Kayseri, spor bakımından önde gelen şehirlerden biri. Modern tesisler organizasyonlar ve en önemlisi kitle sporunun geniş katılımcılardan oluşması konusunda Kayseri'yi tebrik ediyorum."

ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli ayrıca "2024 Spor Şehri ünvanına ek olarak bir üst seviyede aday gösterildiğiniz Altın Bayrak için de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor AŞ'nin çalışmalarını takdir etmekteyiz. Kayseri bizim için oldukça önemli ve güçlü bir aday şehir. Bu sebeple sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - KAYSERİ