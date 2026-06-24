Adaklı\'da el emeği ürünler görücüye çıktı

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu programı gerçekleştirildi. Programa Adaklı Kaymakamı Abdullah Sarı, Belediye Başkanı Erdal Almalı ve kurum amirleri katıldı. Program kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi. Sergiyi gezen Kaymakam Abdullah Sarı ve Belediye Başkanı Erdal Almalı, kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program, serginin gezilmesinin ardından sona erdi. - BİNGÖL