Adalet Bakanı Gül, ETSO Meclis Başkanı Özakalın ailesinin nikah şahidi oldu - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, ETSO Meclis Başkanı Özakalın ailesinin nikah şahidi oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kıydığını nikahta şahit oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kıydığını nikahta şahit oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakal'ın oğlunun nikah törenine katıldı. Polat Palandöken Hotel'de gerçekleşen Betül Öztaşkın, Batuhan Özakal'ın nikah törenine katıldı. Bakan Gül'ün şahit olduğu törende çiftlerin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Bakan Abdulhamit Gül, Özakal'ın çiftine mutluluklar diledikten sonra salondan ayrıldı. - ERZURUM

Son Dakika

Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak

Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim

Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi

Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!