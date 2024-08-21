Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Devrek\'e ziyarette bulundu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Devrek'e geldi,

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Devrek'e gelerek Karşıyaka Mahallesini ziyaret ederek protokol ve vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulundu.

İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Tunç ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığında kendisini karşılayanlarla çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunurken, İlçe Başkanı Ulupınar, ziyaretlerinden dolayı Bakan Yılmaz Tunç'a teşekkürlerini sundu.

Vatandaşlarımız ile de bir araya gelerek sohbet eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ziyaretinde, İlçe Kaymakamımız Muhammed Evlice, Belediye Başkan Yardımcımız Özcan Özmekik, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir, Belediye Meclis Üyeleri, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Vedat Çıtlık, daire amirleri ve vatandaşlar yer aldı. - ZONGULDAK