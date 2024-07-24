Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği suçları kapsamaktadır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği suçları kapsamaktadır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, 'Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur' dedi. Bakan Tunç, yapılan eleştirilere cevap vererek, 'Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Dolayısıyla, insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor' ifadelerini kullandı.

24.07.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, "Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yönelik yapılan eleştirilere cevap vererek, "Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Dolayısıyla, insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Hayvan Hakları, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği suçları kapsamaktadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var, hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 13:16:17. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği suçları kapsamaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement