Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail yetkilileri için yakalama kararı başvurusunu olumlu karşıladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail yetkilileri için yakalama kararı başvurusunu olumlu karşıladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunmasını olumlu bir karar olarak değerlendirdi. Bakan Tunç, İsrail'in Gazze ve Refah bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarla uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve masum insanları hedef aldığını belirterek, İsrailli yetkililerin hukuk önünde hesap vermeleri gerektiğini vurguladı. Türkiye olarak, işgalci İsrail'in adaletsizliklerini ve insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edeceklerini ve Filistinli kardeşlerin haklı davasında yanlarında olacaklarını ifade etti.

20.05.2024 17:25
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ayaklar altına almakta, en temel insan hakları olan yaşam hakkını, mülkiyet hakkını, güvenlik hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü yok saymaktadır. Masum insanları hedef alan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır ve hesap vermeleri sağlanmalıdır. Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, işlediği insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olmayı sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi ve Filistinli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için çaba göstermekten geri durmayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail yetkilileri için yakalama kararı başvurusunu olumlu karşıladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail yetkilileri için yakalama kararı başvurusunu olumlu karşıladı - Son Dakika
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