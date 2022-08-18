Muş'ta çocuk görüşme merkezi açıldı - Son Dakika
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Muş'ta çocuk görüşme merkezi açıldı

18.08.2022 11:27

Adalet Bakanlığı tarafından Muş'ta, velayet altındaki çocukların teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezi açıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından Muş'ta, velayet altındaki çocukların teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezi açıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çocuk görüşme merkezi, kuruldu. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kontrolünde hizmet verecek olan merkezde daha önce icra müdürlüklerince yapılan işlemler artık uzmanlar ve sosyal çalışmacılar eşliğinde yerine getirilecek.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Psikolog Muhammet Suna, burada çocuk görüşme merkezi açılış vesilesiyle bulunduklarını söyledi.

Çocuk görüşme merkezlerinin çalışma yapısını anlatan Suna, "Çocuk görüşme merkezleri, aile mahkemelerinde alınan velayet ve kişisel ilişki kurulması kararlarının yükümlüsü tarafından yerine getirilmediği durumlarda hak sahibinin müdürlüğümüze yapacağı talep ile çocuğun kendisine teslim edildiği, çocuğuyla kişisel ilişki kurduğu mekandır. 01 Ağustos 2022 itibariyle Muş'la beraber 50'ye yakın bir merkez sayısına ulaşıldı. Merkezimizi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurduk. Burası bekleme salonu, görüşme odası ve oyun odası olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Çocukların ebeveynleriyle kaliteli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlayacak materyalleri de bünyesinde bulundurmaktadır. Eskiden icra daireleri tarafından gerçekleştirilen bu işlemler 5395 sayılı kanunun 41. maddesinin A bendine istinaden artık Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar tarafından yerine getirilecek" dedi

Açılışa Muş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Görkem Hergül de katılım sağladı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Çocuk, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta çocuk görüşme merkezi açıldı - Son Dakika

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