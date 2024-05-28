Adalet Bakanlığı Üst Kademe Yöneticilerine Atama Kararnamesi Yayımlandı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı Üst Kademe Yöneticilerine Atama Kararnamesi Yayımlandı

Adalet Bakanlığı Üst Kademe Yöneticilerine Atama Kararnamesi Yayımlandı

Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar arasında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü ve diğer birçok görevli bulunuyor.

28.05.2024 00:31
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Adalet Bakanlığının üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararları,

"Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Abdullah Aydın ve İcra İşleri Daire Başkanı Hasan Özçelik" şeklinde açıklındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanlığı Üst Kademe Yöneticilerine Atama Kararnamesi Yayımlandı - Son Dakika

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