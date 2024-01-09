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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk'e hakaret edilen veteriner teknisyenine ve klinik sahibine Atatürk posteri hediye etti - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk'e hakaret edilen veteriner teknisyenine ve klinik sahibine Atatürk posteri hediye etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kliniklerinde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilen veteriner teknisyenine ve klinik sahibine Atatürk posteri, Atatürk flaması ve Türk Bayrağı hediye etti. Saldırıya uğrayan klinik sahibi ve çalışanlarına geçmiş olsun temennilerini ileten Karalar, Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse'nin de katıldığı ziyarette, 'yalnız değilsiniz' mesajı verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk\'e hakaret edilen veteriner teknisyenine ve klinik sahibine Atatürk posteri hediye etti
09.01.2024 - 12:27,
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kliniklerinde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilen veteriner teknisyenine ve klinik sahibine Atatürk posteri, Atatürk flaması ve Türk Bayrağı hediye etti.

Adana'nın Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir veteriner kliniğindeki Atatürk posterini görünce küfür eden, klinikteki veteriner teknisyenince uyarılması üzerine de saldırıda bulunan şahıs, görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine tutuklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olayın yaşandığı veteriner kliniğine giderek, saldırıya uğrayan klinik sahibi ve çalışanlarına geçmiş olsun temennilerini iletti. Başkan Zeydan Karalar, klinik sahibine ve çalışanlara Atatürk tablosu, Atatürk flaması ve Türk Bayrağı hediye etti.

Karalar, Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse'nin de katıldığı ziyarette, "yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

Karalar şunları söyledi:

"Düşmanları ülkemizden kovan, ulusal kurtuluş mücadelesini kazanan, ülkemizde dini vecibelerin rahatça yerine getirilmesini, ibadet edilmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e hareket edilmesi çok üzücü. Bugün ezanlarımız okunuyor, insanlar camilerimizde ibadetlerini rahat rahat yerine getiriyorsa, bu; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin sayesindedir. Dünya Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlık duyarken ve O bağımsız, uygar bir ülke oluşturma konusunda dünyaya örnek olurken, bizde yaşayan bazı insanların Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmesi, dil uzatması çok üzücü."

Klinik sahibi ve çalışanları, Karalar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk'e hakaret edilen veteriner teknisyenine ve klinik sahibine Atatürk posteri hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk'e hakaret edilen veteriner teknisyenine ve klinik sahibine Atatürk posteri hediye etti - Son Dakika
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