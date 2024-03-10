Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Aladağ'da Halkla Buluştu

Yerel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı, ilçe halkıyla buluştu. Karalar, "Çok zor şartlarda devraldığımız belediyemizi önce ayağa kaldırdık, sonra hizmet edebilir hale getirdik, ardından devasa hizmetleri borçsuz yapabilir duruma geldik. Üstelik bunu pandemiye ve depreme rağmen gerçekleştirdik. Uyguladığımız mali disiplin ve bize has yönetim tarzımızla mali mucizeye imza attık. Hizmet ederken siyasi parti ayrımı, oy hesabı yapmadık." dedi.

Aladağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Karalar, Köprücük, Karahan, Kışlak, Gökçeköy, Kızıldam, Dölekli, Akören, Kökezli, Soğukoluk, Kıcak, Büyüksofulu, Gerdibi, Sivişli, Posyağbasan köylerini ziyaret etti. Aladağ'da mahalle muhtarları ile bir araya gelen Karalar, ilçeye yapılan hizmetleri anlattı.

Ziyaretlerinde yeni dönemde yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi veren Karalar, şunları söyledi:

"Çok zor şartlarda devraldığımız belediyemizi önce ayağa kaldırdık, sonra hizmet edebilir hale getirdik, ardından devasa hizmetleri borçsuz yapabilir duruma geldik. Üstelik bunu pandemiye ve depreme rağmen gerçekleştirdik. Uyguladığımız mali disiplin ve bize has yönetim tarzımızla mali mucizeye imza attık. Hizmet ederken siyasi parti ayrımı, oy hesabı yapmadık. Adana'mız için hemşehrilerimiz için gece gündüz, adanmışlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aladağlı hemşehrilerimize gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı çok teşekkür ediyorum."